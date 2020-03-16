شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان عبدالمعز: غلق صحن الكعبة ووقف الطواف ليس من علامات الساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن غلق صحن الكعبة ووقف الطواف كإجراء إحترازي لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، ليست المرة الأولى التي يتم فيها ذلك، ولكن الناس لا يقرأون التاريخ.

وأضاف عبدالمعز، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، أن غلق صحن الكعبة ووقف الطواف ليس من علامات الساعة مثلما يردد البعض، لافتًا إلى أنه طبقًا لما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم في السنة النبوية لا يزال هناك وقت لإقتراب علامات الساعة، وكل من يردد هذا الكلام لا يمثل إلا وجهة نظره الشخصية.