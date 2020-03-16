شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارف العربية يدعو لإنشاء صندوق خاص لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية​، ​وسام فتوح​، أن الاتحاد يحث المصارف العربية على إنشاء صندوق خاص لمواجهة ​فيروس كورونا​، من باب المسؤولية الاجتماعية للمصارف، والمساهمة في الصندوق تكون بحسب قدرة كل مصرف، والهدف الأساسي من إنشائه دعم وزراء ​الصحة​ العرب لمواجهة هذا الوباء الخطير.

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وأشاد اتحاد المصارف العربية​ بالخطوات المتخذة في ​دول الخليج​ التي أخذت إجراءات مالية ونقدية مهمّة.

كما دعا الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات طوارئ مالية ونقدية مماثلة في كل دولة عربية، حيث ان دولنا العربية تنقسم بين دول معتمدة على قطاع ​النفط​ والغاز، وبين دول معتمدة على قطاعات الخدمات والتجارة و​السياحة​.

ويتوقع «فتوح» أن تواجه جميع ​الدول العربية​ تحديات جدّية بسبب توقف عجلة ​الاقتصاد​ في هذه الدول وتراجع النشاط الاقتصادي فيها، وخاصة في ظل الإمكانات المحدودة لمعظم هذه الدول، فمن ناحية، تشير البيانات إلى انخفاض كبير في الطلب العالمي على النفط، وتوقف شبه كامل لحركة الطيران والسياحة والتجارة عبر الحدود إلى فترة غير معلومة.