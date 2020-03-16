شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يحظر الأسواق والمراكز التعليمية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حظر إقامة الأسواق والسويقات الأسبوعية بجميع أنحاء المحافظة بصفة مؤقتة وغلق جميع المراكز التعليمية لمدة أسبوعين من اليوم، بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيورس كورونا المستجد.

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وشمل قرار المحافظ حظر استخدام الشيشة في المحال العامة بكافة صورها المقاهى والكافتيريات بنطاق المحافظة بصفة مؤقتة ولمدة 15 يومًا، قابلة للتجديد في حالة الضرورة وذلك اعتبارا من اليوم

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حينه حيال المخالفين مع غلق المحال المخالفة مؤقتًا طول فترة سريان الحظر

وناشد المحافظ أبناء المحافظة بالبعد عن التجمعات كأحد أهم الإجراءات الوقائية في الفترة الحالية ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة التي تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كإجراءات احترازية.