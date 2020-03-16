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شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة علمية لتطوير مرسى بولاق على النيل في شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، تشكيل لجنة على أساس علمي لتطوير مرسى بولاق على نهر النيل في حي غرب شبرا الخيمة.
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ ترافقه نجوى العشيرى رئيس الحى، للمرسى، وطالب المحافظ بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لفحص المرسى وتطويره منوهًا إلى أن العشوائية في التخطيط تهدر المال العام دون فائدة ملموسة، وتتسبب في معاناة المواطنين وأوصى المحافظ برصف المرسى وإنشاء مقاعد ومظلات على جانبي المرسى للاستراحة، فضلا عن إنشاء كافيتريا ومرافق به.
كما وجه المحافظ بتشغيل واستلام المرسي المجاور لمرسى حي غرب شبرا الخيمة لخدمة المواطنين، ونقل المواطنين والسيارات من شبرا الخيمة إلى الجهة الأخرى بحي بولاق بمحافظة الجيزة، حيث تم الإنتهاء من تطويره بالكامل لضمان عدم تعطل مصالح المواطنين.
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