شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار وقف حركة الطيران المصري..ما تكلفة ذلك؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد منار، وزير الطيران المدني، إن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال مؤتمره الصحفي، اليوم الإثنين، إنه فور انتهاء مدة إقامة السائحين المتواجدين في مصر، سيكون هناك طائرات تعمل على نقلهم إلى بلادهم سالمين.

وأشار «منار»، في حواره على قناة «اكسترا نيوز»، إلى أن حركة البضائع والطيران الداخلى مستمرة في مصر، وأن حركة الركاب من الخارج إلى الداخل فقط ستتوقف، مؤكدًا أن الاجراءات الاحترازية الخاصة بإيقاف حركة الطيران ستكلف مصر 2.25 مليار جنيه.

وأضاف أن قرار إيقاف حركة الطيران يشمل طيران مصر بالكامل، في إطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر لمكافحة فيروس كورونا.