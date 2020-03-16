شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات عاجلة من «الزراعة» للفلاحين لتلافي الآثار السلبية للأمطار والسيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، الاثنين، نشرة توصيات فنية عاجلة للمزارعين والمربيين يجب اتباعها لتلافي أية آثار سلبية نتجت عن الموجة الجوية التي تعرضت لها البلاد يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وشملت التوصيات التي شارك في إعدادها مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالوزارة، ضرورة إضافة سماد السوبر فوسفات الكالسيوم لجميع المحاصيل بعد عمليات تصريف المياه لضمان عدم حدوث مشاكل في النمو، فضلًا عن سرعة توجيه المحصول ناحية النضج حتى لا يحدث أي مشاكل في التحجيم أو مهاجمة فطريات التربة للمحاصيل الأرضية في نهاية العمر، وخاصة لمحاصيل البطاطس عروة شتوية، البنجر، والبصل المبكر.

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وأكدت التوصيات أهمية العمل على دعم النباتات أو الاشجار بمحفزات النمو التي من شأنها زيادة معدلات الامتصاص وضمان استمرار سريان العصارة حتى لا يحدث ظهور اعراض نقص العناصر أو حدوث أي اضطراب فسيولوجي في توقيتات حرجة من عمر النبات، كذلك القيام باجراء فحص دقيق للزراعات عقب هذه الموجة للتأكد من عدم ظهور أو انتشار أي من الامراض المحبة للرطوبة وكذلك الحشرات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية أو العلاجية اللازمة حسب توصيات وزارة الزراعة.

وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، أشارت إلى أهمية المتابعة الحثيثة للأعلاف المخزنة للتأكد من عدم حدوث أي تلف أو اعفان نتيجة تسرب المياه إليها والتخلص الصحي والآمن من الاعلاف وإعطاء الحيوان عليقة مركزة، مع رفع الحالة المناعية للحالات التي تضررت من الموجة باعطاءها الادوية اللازمة والفيتامينات لرفع مستوى المناعة، ونقل الحيوانات بعيدًا عن تجمعات المياه وذلك لعدم إعطاء الفرصة لنقل الامراض بالحشرات والرش الدوري للحشرات الناقلة للأمراض، مع زيادة مقررات التغذية من الاعلاف بنسبة من 10: 15 % خلال هذه الفترة.

وفي سياق متصل بدأ قطاع الارشاد الزراعي بالوزارة وبالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية في اعداد حملة توعية ارشادية لحث المزارعين على جدولة عمليات الحصاد حسب مواعيد النضج الصحيحة.