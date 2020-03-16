شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إزالة السلاسل والجنازير المستخدمة كحواجز بالشوارع العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، توجيهاً عاما لرؤساء أحياء غرب وشرق مدينة شبين الكوم بإزالة جميع السلاسل والجنازير وغيرها من الأدوات المستخدمة كحواجز بالشوارع العامة ومن أمام كل المباني بنطاق الحى وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لذلك.

يأتي هذا في إطار إهتمام محافظ المنوفية وحرصه التام على تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على حقوق ومصلحة المواطنين، وتسهيلاً لمهمة وحدات التدخل السريع لمواجهة الأزمات في ضوء التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد في الأونة الأخيرة.

وأكد المحافظ على إستمرار تكثيف الحملات وبذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لإزالة جميع الإشغالات والتعديات حفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.