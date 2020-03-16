شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة «كورونا».. 25 منصة إلكترونية من جامعة الإسكندرية لبث المحاضرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت جامعة الإسكندرية، الإثنين، 25 منصة إلكترونية لبث المحاضرات للطلاب «أونلاين» كبديل للحضور بالكليات، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس «كوفيد 19» المعروف بـ«كورونا المستجد».

وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة بدأت بالفعل الاثنين تفعيل خدمة بث المقررات إلكترونيًا لطلاب الكليات المختلفة بجامعة الإسكندرية، حيث يتم إتاحة استخدام الموقع الإلكتروني للجامعة والكليات البالغ عددها 23 كلية ومعهدًا، والصفحة الرسمية للجامعة، في تقديم المحاضرات للطلاب، بإجمالي 25 منصة إلكترونية.

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وأوضح «الكردي» في بيان، الاثنين، أن الجامعة لديها خطة كاملة لاستكمال الدراسة عن بعد، وذلك في أعقاب توجيه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة بالجامعات اعتبارًا من الأحد 15 مارس ولمدة 15 يومًا، وفى إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، موضحًا ان الدراسة ستستمر في هذه الفترة من خلال النظم الإلكترونية والمنصات التعليمية الإلكترونية التفاعلية المختلفة، وذلك بجميع كليات الجامعة، والتي بالفعل بدأت منذ الأسبوع الماضي في إعداد محاضرات في معظم المقررات وسيتم بثها اعتبارًا من اليوم على موقع الجامعة.

وقال إن الجامعة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي، وهو ما يفيد الجامعة في الدراسة عن بعد من خلال موقع الجامعة والمواقع الإلكترونية للكليات.

وأضاف: «بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، بإمكانهم التقدم بطلب فتح مقرر إلكتروني لرفع المادة العلمية الخاصة بمقرراتهم الدراسية وذلك عن طريق ارسال طلب على البريد الالكتروني الخاص بمركز التعلم الإلكتروني التابع لمركز خدمات تكنولوجيا المعلومات بجامعة الاسكندرية: [email protected] يوضح في الطلب اسم الكلية – اسم القسم – اسم المقرر – البريد الالكتروني الخاص بأستاذ المقرر والمدرسين المساعدين وقائمة بأسماء الطلاب والبريد الالكتروني الخاص بهم، وسيقوم فريق العمل في خلال ساعات بتخصيص المساحة الالكترونية للمقرر وارسال معلومات الدخول الخاصة بأستاذ المقرر والطلاب، كما سيقوم الفريق بمساعدة استاذ المقرر وتسهيل عملية رفع المادة العلمية والعمل على حل المشكلات والرد على الاستفسارات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في أي وقت.