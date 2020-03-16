شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. فوز مرشح «مستقبل وطن» بمقعد ملوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، رسميًا نتيجة الانتخابات التكميلية لدائرة مركز ملوى في محافظة المنيا، بفوز مرشح حزب مستقبل وطن، محمد عبدالحكيم رشدان، وشهرته «صابر عبدالحكيم أبوزيد».

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عملية فرز الأصوات كشفت عن حصول المرشح محمد عبدالحكيم رشدان مرشح حزب مستقبل وطن على 35 ألفا و598 صوتا، بنسبة 67.52%، فيما حصل المرشح عبدالله محمد عبدالله خليفة، على 17 ألفا و125 صوتا، بنسبة 32.48%، وبذلك يكون قد فاز المرشح محمد عبدالحكيم رشدان الشهير بصابر عبدالحكيم ابو زيد بمقعد دائرة ملوي بالمنيا.

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من جانبه، هنأ النائب عمرو غلاب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، نائب مستقبل وطن عن دائرة مركز ملوى، محمد عبدالحكيم رشدان، عقب إعلان نتيجة الانتخابات رسميا، متمنيا له التوفيق، مشيرا إلى أن الجميع داخل الحزب يعمل من أجل مصر، ولدعم الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها.

وأوضح «غلاب»، إن الانتخابات كانت قد أجريت على المقعد الذي خلى بوفاة النائب أحمد فرغلي، وشهرته «أحمد شرموخ»، يوم 8 ديسمبر الماضي، مشيرا إلى إن المرشحان كانا قد وصلا إلى جولة الإعادة ضمن 7 مرشحين خاضوا الجولة الأولي، وشارك فيها 79481 ناخبا أدلو بأصواتهم، وبلغت جملة الأصوات الصحيحة منها 76776، وحصل محمد عبدالحكيم رشدان وشهرته صابر عبدالحكيم ابو زيد مرشح مستقبل وطن على 26576 صوتًا، وعبدالله محمد عبدالله خليفة وشهرته عبدالله خليفة على 10375 صوتًا في جولتهما الأولى.

وأشار «غلاب»، إلى إن الحزب بمحافظة المنيا، شكل غرفة عمليات أثناء فترة الانتخابات التكميلية، لدعم مرشح الحزب، بمقر الدائرة شارك فيها كافة أعضاء وقيادات الحزب في كل قرى مركز ملوى، مشيرا إلى إن الغرفة تابعت أولا بأول الحملة الانتخابية للمرشح خلال فترة الدعاية والانتخابات، مشيدا بالناخبين والمواطنين بكافة قرى مركز ملوى، والذين كانوا على قدر المسئولية في الخروج للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة في اختيار نائب للدائرة يمثلهم، وقد أثبت الجميع بمركز ملوى حرصهم على إنجاح مرشح حزب مستقبل وطن بالمقعد.