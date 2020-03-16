شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كميات من الكمامات والمطهرات مجهولة المصدر بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، حملات مفاجئة، الإثنين، برفقة محمد فتح الله، مدير عام التجارة الداخلية وسليمان الطيب، مدبر عام الرقابة التموينية للمرور والتفتيش على محلات ببع المستلزمات الطبية والمطهرات.

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وخلال الحملات أجرى قيادات المديرية بروفات لشراء الكمامات والمطهرات كمواطنين، فضلا عن التفتيش على البيانات المدونة على العبوات وتواريخ الصلاحية ومقارنة الأسعار المباع بها المنتجات بفواتير الشراء، حيث جرى تحريز كميات من الكمامات والمطهرات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، وكذلك تحرير محاضر امتناع عن البيع للكمامات من قبل محال تجارية.

وأوضح سعدالله أنه تم ضبط مصنع للكيماويات الصناعية بدون ترخيص ووجود منتحات صناعية ومطهرات مصنعة بدون بيانات ومجهولة المصدر كما تم التفيش على مصنع كبير للصناعات الغذائية والحلويات بتاء على شكوى وردت إلى المديرية والتفتيش على الخامات والبيانات المدونة عليها ومدد الصلاحية والاشتراطات الصحية والبيئية وكذلك التراخيص وتم اخذ عينات من الخامات للتحليل.

وقال سليمان الطيب، مدير عام الرقابة التموينية، إنه تم التفتيش على مول شهير لبيع الأجهزة الكهربائية للتأكد من التخفيضات الموجودة، وتم تحرير محضر له والتحفظ على افران كهربائية مدون عليها بياتات غير مطابقة للفواتير الذي يعد يعتبر غش تجاري للمواطنين.

حملة تموينية علي المحالات التجارية في الإسكندرية

حملة تموينية علي المحالات التجارية في الإسكندرية

حملة تموينية علي المحالات التجارية في الإسكندرية

حملة تموينية علي المحالات التجارية في الإسكندرية

حملة تموينية علي المحالات التجارية في الإسكندرية

حملة تموينية علي المحالات التجارية في الإسكندرية