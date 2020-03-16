شكرا لقرائتكم خبر عن غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع أسواق الماشية.. المنوفية تحاصر كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، توجيهاً عاما لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات بنطاق المحافظة بغلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية حتي نهاية مارس الحالي، مشدداً بعدم إقامة فعاليات الأفراح والحفلات لمنع الازدحام والاختلاط لحماية المواطنين.

كما وجه المحافظ بتشديد الإحكام والرقابة على جميع المحلات العامة والمطاعم والكافتيريات وأماكن تخزين الأغذية والسلع على أن يتم الغلق الفوري لجميع المحلات المخالفة وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظاً على سلامة المواطنين.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على صحة وسلامة المواطنين من خلال تكاتف جهود أجهزة الدولة لمواجهة الظروف الراهنة وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المشددة لمواجهة خطرإنتقال العدوي لفيروس كورونا المستجد.