شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «التنظيم والإدارة»: مستعدون لحل أزمة نقص مهندسي المحليات بالتعاقد مع جدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الإثنين، إن الجهاز على استعداد للتنسيق مع الجهات المعنية لسد العجز في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، من خلال الطرق والآليات المتبعة، مثل الإعلان أو التعاقد أو الاستعانة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن تأخر الجهاز المركزي في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية.

وأيد «الشيخ» كلمة اللواء محمود شعراوي، وزير الإدارة المحلية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أن الموضوع أكبر من العمالة، قائلا: «الموظف تسبقه وظيفة، والوظيفة تسبقها المؤسسة، والوزير بدأ من إعادة الهيكلة، وهذا هو الصحيح».

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وبشأن العجز في المهندسين بالإدارات الهندسية، أشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن هناك 6 طرق لشغل الوظائف، منها الإعلان، قائلا: «بخصوص ما ذكره الوزير عن وجود عجز في عدد المهندسين بالإدارات الهندسية، يصل إلى 3 آلاف مهندس، يمكن أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء وموافقة الرئيس، ونقوم بعمل إعلان عن هذه الوظائف، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية تم الإعلان عن حاجة هيئة السكة الحديد إلى 150 مهندسا، وتقدم 7 الاف مهندس» هناك طلب عال على الوظيفة الحكومية».

وأوضح رئيس «التنظيم والإدارة» أنه يمكن حل مشكلة العجز في المهندسين بالإدارات الهندسية، من خلال التعاقد، مؤكداً أن كل الوظائف القيادية ليست في حاجة لموافقات مسبقة، وتابع: «مستعدون لأي شىء يحقق الصالح العام».

ولفت الشيخ، إلى أن الدولة تسعي لحل مشكلة العجز في عدد الأطباء ومن ضمن الطرق زيادة عدد الجامعات وكليات الطب فيها، وقال إن كل من يتخرج في كليات الطب بالجامعات يتم تكليفهم، وأشار إلى أن تقصير مدة الدراسة في كلية الطب من 7 إلى 6 سنوات، هدفه حل هذه المشكلة، متابعا: «طلابنا بكليات الطب أكفاء وعليهم طلب كبير من الدول الأوروبية وبعض هذه الدول تمنحهم الجنسية».

ورد النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة البرلمانية، مطالباً وزير التنمية المحلية بتكيلف أحد سكرتيري عموم المحافظات بعمل دراسة على عدد المخالفات للمباني، قائلا: «بعدها سنكتشف جميعا حجم الخسائر على الدولة المصرية من عدم تحصيل رسوم على تلك المباني».

وقال السجيني: «اطلبوا رسوم والناس هتدفع ولكن خلصوا التراخيص بسرعة، وبلاش معوقات».