شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» يمد استثناء 3 سلع غذائية من الغطاء النقدي لمدة عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر البنك المركزي المصري، الإثنين، مد فترة استثناء، بعض السلع الغذائية الأساسية، وهي الأرز والعدس والفول، من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام، ينتهى في 15 مارس 2021.

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وقال المركزي، في تعليمات للبنوك، اليوم الإثنين، «إنه بالإشارة لضوابط العمليات الاستيرادية، والكتاب الدوري المؤرخ 6 مارس 2019، بشأن السماح للبنوك، باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة وذلك لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2020».

وأضاف: «في ضوء متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصري، فقد تقرر مد فترة السماح المشار إليها لمدة عام أخر ينتهي في 15 مارس 2021».

وأكد سريان القرار على العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.