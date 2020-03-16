شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تحظر الرحلات الجوية مع 20 دولة بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة، إن تركيا ستفرض حظرا على الرحلات الجوية إلى 6 دول أخرى من بينها بريطانيا ودولة الإمارات العربية ليصل مجمل عدد الدول التي شملها هذا الحظر إلى 20.

وقال قوجة للصحفيين، إن سويسرا ومصر والسعودية وأيرلندا ستضاف أيضا إلى القائمة.

وأضاف قوجة اليوم الاثنين أن تركيا اكتشفت في المجمل 18 حالة إصابة بفيروس كورونا وعززت الحكومة إجراءات وقف انتشار الفيروس فقامت بإغلاق المدارس والجامعات بالإضافة إلى إقامة المسابقات الرياضية بلا جمهور.