شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يعلن الحرب على الشيش.. حملة مكبرة على المقاهى وتحذير أصحابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن حى الدقى بمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة على جميع الكافيهات لمصادرة الشيش وتحذير أصحاب الكافيهات بعدم تقديمها نهائيا .

يأتى ذلك وفقا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزه لجميع رؤساء الأحياء والمدن، فى إطار جهود الدولة للوقاية ضد فيروس الكورونا.