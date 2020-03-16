حى الدقى يعلن الحرب على الشيش.. حملة مكبرة على المقاهى وتحذير أصحابها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن حى الدقى بمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة على جميع الكافيهات لمصادرة الشيش وتحذير أصحاب الكافيهات بعدم تقديمها نهائيا .
يأتى ذلك وفقا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزه لجميع رؤساء الأحياء والمدن، فى إطار جهود الدولة للوقاية ضد فيروس الكورونا.
وكانت محافظة الجيزة اتخذت عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث قررت المحافظة حظر تواجد الشيش بالمقاهى والكافيتريات وحال مخالفة ذلك يتم ضبطها ومصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشأة المخالفة لتلك القرارات.
ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وأجهزة المرافق بتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظاً على سلامه المواطنين، كما وجه المحافظ بإتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من انعقاد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية.
كما وجه محافظ الجيزة بالتكثيف من تعليق الملصقات وإرشادات التوعية فى الأماكن العامة والجهات التابعة للمحافظة والمدارس والجامعات إضافه إلى المرور على المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من إجراءات التطهير والنظافة خلال فترة تعطيل الدراسة.
واتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية أمنه للموظفين بما يضمن إنسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والإنصراف بالبصمة الإلكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصه بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة .
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