شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لتعقيم المدارس الجمعة.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، منظمة الصحة العالمية ترد على الحملات الإعلامية المدفوعة مقدما ضد القاهرة: مصر وعمان تمتلكان أقوى نظام مراقبة لمواجهة كورونا.. مروجو الشائعات تحت مجهر الأمن.. وضبط مواطنين روجوا أخبارا مغلوطة عن انتشار الفيروس ووجود وفيات كبيرة.. حملات لتعقيم المدارس الجمعة.. إغلاق 700 مركز للدروس الخصوصية بالقاهرة والجيزة بسبب كورونا.. وتكثيف إجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ منظمة الصحة العالمية ترد على الحملات الإعلامية المدفوعة مقدما ضد القاهرة: مصر وعمان تمتلكان أقوى نظام مراقبة لمواجهة كورونا.. مروجو الشائعات تحت مجهر الأمن.. وضبط مواطنين روجوا أخبارا مغلوطة عن انتشار الفيروس ووجود وفيات كبيرة.. حملات لتعقيم المدارس الجمعة.. إغلاق 700 مركز للدروس الخصوصية بالقاهرة والجيزة بسبب كورونا.. وتكثيف إجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات ـ السيسى يوجه باستكمال إنشاء الخدمات المطلوبة على جميع الطرق والمحاور الجديدة ـ السيسى يوجه باستكمال إنشاء الخدمات المطلوبة على جميع الطرق والمحاور الجديدة ـ تعليق الحركة فى كل مطارات مصر من ظهر الخميس حتى نهاية مارس.. رئيس الوزراء: 2.25 مليار جنيه خسائر وقف الطيران.. قرار بتخفيض عدد العاملين بالمصالح الحكومية لمنع الاختلاط.. إجراءات مشددة لمواجهة التلاعب بالأسواق.. ووزير الطيران: مستعدون لإجلاء أى مصرى بالخارج.. ووزير السياحة والآثار: تعقيم الفنادق والمنشآت السياحية خلال هذه الفترة Advertisements ـ مقتل 6 إرهابيين بحوزتهم أسلحة بشمال سيناء.. اتخذوا منزلاً تحت الإنشاء بطريق أبو شلة فى بئر العبد وكراً لهم ومركزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية ـ مقتل 6 إرهابيين بحوزتهم أسلحة بشمال سيناء.. اتخذوا منزلاً تحت الإنشاء بطريق أبو شلة فى بئر العبد وكراً لهم ومركزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية ـ 10 مشروعات قوانين تنتظر الإفراج من دولاب الحكومة.. أبرز القوانين نظام الثانوية الجديد والشهر العقارى والأحوال الشخصية ـ شركة المياه تحذر من الفلاتر المنزلية.. رئيس «مياه القاهرة» يشرح تأثير عكارة النيل وسبب قطع الماء عن العاصمة.. ويؤكد: واجهنا الوضع بالكلور والشبة والأزمة انتهت تماما ـ شركة المياه تحذر من الفلاتر المنزلية.. رئيس «مياه القاهرة» يشرح تأثير عكارة النيل وسبب قطع الماء عن العاصمة.. ويؤكد: واجهنا الوضع بالكلور والشبة والأزمة انتهت تماما



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