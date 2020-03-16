بيان برلماني عاجل للحكومة بشأن مجانية التحاليل اللازمة لفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

وجّه سمير غطاس، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا للحكومة، اليوم الاثنين، طالب فيه بإصدار قرار يقضي بمجانية التحاليل اللازمة لفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة الإسراع في شراء العدد الكافي من الأجهزة الحديثة لإجراء هذه الفحوصات.

ودعا غطاس، في بيان له، إلى البدء دون تأخير في تعبئة الشعب، وخاصة الشباب، لتغيير ثقافة وسلوك المصريين لإنقاذ حياة المواطنين، وعبور هذه الأزمة بأقل قدر من الخسائر البشرية والاقتصادية.

واتخذ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، عددًا من الإجراءات الاحترازية اللازمة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا، كان آخرها تقليص عدد العاملين مؤقتًا، على أن تكون الأولوية للسيدات.‎​