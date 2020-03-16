جامعة الأزهر تشكر رئيس الجمهورية والقوات المسلحة لتعقيم مبانيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد حسين المحرصاوي، وكل منسوبيها خالص الشكر وعظيم التقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيهه للقوات المسلحة بالتعاون مع الجامعة في حملة تعقيم المباني الخاصة بها ومنشآتها.

وأكدت جامعة الأزهر، في بيان لها الأحد، أن حملة التعقيم بدأت منذ صباح اليوم من خلال الإدارات المعنية بالقوات المسلحة.

وأكد البيان أن الجامعة، وبهذه المناسبة، تسجل لهذه الإدارات وقياداتها وأفرادها خالص الشكر والتقدير ووافر الامتنان على ما بذلوه من جهد مستعينين بأحدث الأجهزة والمعدات، والتي قاموا بتطويرها وتجهيزها لمواجهة فيروس كورونا، ونسأل الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وجيشها وشرطتها.