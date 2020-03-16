ورشة عمل بـ"الري" لتحديث ومراجعة الأعمال المساحية والخرائط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

افتتح الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الري، والمشرف على مكتب الوزير، اليوم الاثنين، فعاليات ورشة العمل الخاصة " بتحديث ومراجعة مواصفات الأعمال المساحية والخرائط، التي جاءت في مجلدين كاملين قامت بهما اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 6092 لسنة 2019 برئاسة المهندس علي عبدالمجيد منوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وأثنى الدكتور رجب على ما بذلته اللجنة من جهد سيستفيد منه كل المهتمين بالشأن المساحي، وقدم للجنة ورئيسها الشكر على ما تم انجازه في زمن قياسي، كما وجه بضرورة الاستفادة من الأجهزة والتقنيات الحديثة في هذا المجال لرفع كفاءة العمل بالهيئة وتشجيع، وتدريب العاملين بالهيئة على الاستفادة من هذه التقنيات، كما أشار للنموذج الناجح بمركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة بما وصل اليه من كفاءة في تقدير الأمطار المتوقعة بعد تنفيذ العديد من النماذج الرياضية والوصول الى أفضل نموذج بما ساهم في التنبؤ بشكل دقيق بالموجه الأخيرة من الأمطار والسيول التى تعرضت لها البلاد.