مصر | نشرة حوادث الخليج 365: بلاغ يتهم صحيفتين أجنبيتين بإذاعة أخبار كاذبة عن كورونا في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: بلاغ يتهم صحيفتين أجنبيتين بإذاعة أخبار كاذبة عن كورونا في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

5 أبريل.. نظر دعوى إلغاء منع مطربي المهرجانات من الغناء

حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، جلسة 5 أبريل المقبل، لنظر دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار إلزام جميع المنشآت السياحية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع "مطربي المهرجانات".

للمزيد هنا تأجيل محاكمة 8 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء" بسبب كورونا

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 8 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، تأجيلًا إداريًا لجلسة 8 أبريل المقبل، لعدم إحضار المتهمين من محبسهم وللقرار السابق وهو مرافعة النيابة مع استمرار حبس المتهمين.

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بلاغ يتهم صحيفتين أجنبيتين بإذاعة أخبار كاذبة عن كورونا في مصر

تقدم عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والإدارية العليا، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الاثنين، ضد كل من ديكلان والش، رئيس مكتب القاهرة لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أيرلندي الجنسية، ورئيس مكتب القاهرة لصحيفة الجارديان البريطانية؛ لإذاعتهما تقاريرا كاذبة بوصول عدد مصابي كورونا بمصر إلى 19 ألف حالة.



التحقيقات تكشف لغز مقتل ربة منزل على يد زوجها ببولاق الدكرور

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن تفاصيل قتل زوج لزوجته ببولاق الدكرور، وتبين أن الزوج يعاني من مرض نفسي في الفترة الأخيرة.

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حبس متهم 15 يوما لحيازته مخدر الباركينول

أصدر قاضي المعارضات، اليوم الاثنين، قرارًا بحبس تاجر مخدرات 15 يوم، لحيازته 1500 قرص مخدر في منطقة المطرية.

