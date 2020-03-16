أخبار مصر | غلق "سايبر" ودور المناسبات في باب الشعرية لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق "سايبر" ودور المناسبات في باب الشعرية لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن اللواء ماهر هاشم رئيس حي باب الشعرية، حملة لغلق الصالات الرياضية ومراكز لألعاب الكمبيوتر، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمنع التجمعات كإجراءات احترازية لعدم نشر فيروس كورونا.

وقال رئيس الحي، إن الحملة أسفرت عن غلق 3 صالات للألعاب الرياضية "جيم"، وعدد 20 مركز لألعاب الكمبيوتر "سايبر" والبلاستيشن، وأربع دار مناسبات، تنفيذًا لقرار وزير الأوقاف بمنع التجمعات بدور المناسبات للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أسفرت الحملة، في يومها الثاني، عن غلق وتشميع 7 سناتر للدروس الخصوصية، موضحًا بأنها شملت صالات لإقامة الأفراح.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إجمالي الإصابات ١٠٩ وهو رقم مازال محدود مقارنة بالعالم كله، وكان لابد من التحرك بعد المرحلة الثانية من المرض وسبق وألغينا التجمعات الكبيرة، وغلق المدرسة التي ظهر فيها مصاب من اختلاطه بحالة مصابة.

Advertisements

وتابع في موتمر صحفي له، أن ٢٥٪؜ من الشعب المصري بمدارس وجامعات لذا جاء قرار الغلق كإجراء وقائي واحترازي لمدة أسبوعين ولمنع وحد الاختلاط، موضحا أن وزارة الداخلية لها توجيه بغلق كل مراكز الأنشطة التعليمية بالتالي غلق اي مكان مرتبط بالنشاط التعليمي لأن هدفنا الحد من الاختلاط.

وأوضح أنه تواصل مع وزير الشباب والرياضة بوقف الأنشطة للرياضية للتي يتجمع بها أطفال من سباحة وغيره لنقي أطفالنا من لانتشار السريع لهذا المرض.

وتابع أنه سبق وأعلن خطة تشمل ٣ مراحل الأولي الإجراءات الاحترازية والثانية التعامل مع الحالات، والثالثة التي نتمنى من الله ألا نصل لها.

وقال إن نقطة التحول في مرض كورونا هي المركب الوبائي بالأقصر، وظل موجود بمكان أو اثنين على الأكثر، وبالمتابعة خلال الـ١٠ ايام الماضية بدأت الإصابات تزيد، مؤكدا أنها لاتزال محدودة مع ما نسمعه بالعالم.

