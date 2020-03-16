أخبار مصر | رواد السوشيال ميديا يهاجمون ناشط السبوبة جمال عيد: "كذاب ويروج للشائعات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رواد السوشيال ميديا يهاجمون ناشط السبوبة جمال عيد: "كذاب ويروج للشائعات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، هجومًا على ناشط السبوبة والدولارات جمال عيد الكذاب.

وقال رواد السوشيال ميديا في تدويناتهم: "هو ده اللي أنت اتفقت عليه.. واضح إن ده اتفاقك مع الناس اللي اتصورت معاهم ومخطط اللقاء المريب ابتدا يظهر".

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وأضاف آخر: "الكذاب جمال عيد بدأ تنفيذ المخطط بالترويج لوجود حالة من عدم الاستقرار في مصر"

وأوضح رواد السوشيال ميديا، أنه تم تقديم بلاغ للنائب العام على الهواء: "جمال عيد يروج لعدم الاستقرار في مصر"

وأشار آخر: "خطر العملاء والخونة الداعين للفوضى والتخريب لا يقل عن أبشع الفيروسات لأنهم بيحاولوا يدمروا عقول الشعوب مقابل حفنة من الأموال فما أحقرهم".