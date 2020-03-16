أخبار مصر | شباب الصحفيين تطالب بمحاكمة ناشط الدولارات جمال عيد: يروج أكاذيب وشائعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شباب الصحفيين تطالب بمحاكمة ناشط الدولارات جمال عيد: يروج أكاذيب وشائعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت جبهة شباب الصحفيين، بمحاكمة عاجلة لناشط الدولارات الحرام المدعو جمال عيد الشهير بـ"دوكو" بعد ادعاءاته الكاذبة التي يروجها بعدم وجود حالة استقرار في مصر.

وأكدت الجبهة، في بيان لها، أن هذه الادعاءات المفبركة تعد بلاغ للنائب العام حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وسلامة أراضيه.

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وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة: "لقد ظهر واضحا أن لقاءات جمال عيد مع الناس اللي أتصور معاهم بدأت تأتي ثمارها من خلال المخطط المريب الذي يتبناه في محاولة يائسة وبائسة لتشويه مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد".

وأضاف طوالة، في تصريحات صحفية، أن الكذاب جمال عيد بدأ في تنفيذ المخطط المرسوم لة من العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد والذين يعدون أخطر وابشع من الفيروسات لأنهم ببساطة شديدة يسعون إلى تدمير عقول الشعوب مقابل حفنة من الأموال على حساب الوطن والمواطن.

وأشار رئيس الجبهة، إلى هذه النوعية ومن على شاكلتة ما احقرهم لا قيم ولا مبادئ ولا أخلاق كل هدفهم هدم الدولة لتحقيق مصالح شخصية وتنفيذ أجندات لدول كارهه لتقدم مصر ونهضتها بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد.