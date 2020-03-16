شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرب: تشغيل محطات الجيزة بعد انخفاض نسبة العكارة من 4500 لـ800 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم البدء فى ضخ المياه بشبكة مياه الجيزة، منذ الثالثة عصر اليوم، وذلك بعد انقطاعها لأكثر من 6 ساعات، بسبب ارتفاع نسبة عكارة مياه نهر النيل بسبب السيول التي تعرضت لها مصر.

وأوضحت الشركة لـ"الخليج 365"، أن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تفقد اليوم محطات المياه بالجيزة لمتابعة التشغيل، برفقته المهندس منصور بدوى رئيس الشركة بالجيزة، وأن نسبة العكارة بمحطة جزيرة الذهب انخفض من 4500 إلى 800 وأن النسبة الطبيعية للعقارة 200 .

وكانت شهدت محافظة الجيزة انقطاع فى مياه الشرب منذ الساعة الـ3 عصر أمس وحتى الآن، لتسبب أزمة كبيرة للسكان، خاصة أن فترة الانقطاع التى أعلنت عنها الشركة انتهت أمس دون عودة المياه، ثم عادت لتعلن المحافظة عن مد فترة الانقطاع، وخاصة أن المحافظة شهدت انقطاعات متكررة في الأيام الماضية بسبب اضطراب الطقس ما أدى إلى لجوء المحافظة لقطع المياه لتفريغ شبكات الصرف لتستوعب مياه الأمطار.

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من جانبها، أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي أفادت أنه خلال ساعات سوف يبدأ ضخ المياه للمناطق المتأثرة تباعا حيث تم إيقاف ضخ المياه بسبب وصول مستوى العكارة بالنيل لحد غير مسبوق بسبب السيول والطقس السيئ، مشيرة إلى أن تشغيل بعض المحطات بهذا الوضع سيتسبب في توقف المضخات وانسداد الخزانات.

وأضافت المحافظة في بيان لها، أنه يتم حاليا أخذ عينات من النيل كل ساعة للتأكد و لمتابعة نسبة العكارة، وسوف يتم إعادة تشغيلها فور وصولها للنسب المسموح بها.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة اليوم، انقطاع المياه عن مناطق أحياء الجيزة (حى جنوب الجيزة – حى العمرانية – حى الطالبية – حى الهرم – حى بولاق الدكرور – حى الدقى – حى العجوزة – حى شمال الجيزة – حى الوراق بالإضافة إلى مركز ومدينة أبو النمرس) لمدة 6 ساعات اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الـ3 عصر اليوم، وذلك نظراً لارتفاع نسبة العكارة لتصل إلى 4000 وحدة عكارة بمجرى نهر النيل نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف مروراً بمسار مأخذ محطات الجيزة، ابو النمرس، وجزيرة الدهب، وإمبابة، ما أدى إلى عدم قدرة المروقات على التخلص من العكارة وأصبح توقف المحطات ضرورة ملحة لإجراء عملية الغسيل العكسى للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخرى وضخ المياه بالشبكات تدريجياً.