شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 29 سنتر للدروس الخصوصية بأحياء غرب القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، على استمرار جهود أحياء المنطقة في أعمال التعقيم والتطهير لمكافحة الفيروسات، وأيضاً فى التوعية الصحية للوقاية من فيروس كورونا، حيث قامت أحياء المنطقة بغلق سناتر وحضانات.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أن حي الوايلي أغلق 10 مراكز تعليمية بشارع امتداد رمسيس، وغلق 4 مراكز تعليمي بشارع يشبك ومركز ببرج التطبيقين ومركزين بشارع العباسية، وكافيه ببرج التطبقيين، و2حضانة و صاله جيم وكافية بإجمالى 22 .

وفى حي وسط تم تشغيل سيارة رش الذباب والناموس بدائرة الحى يوميا، وفى حى باب الشعرية، تم غلق 7 مراكز تعليمة وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بغلق المراكز التعليمية، وفى حي عابدين تم غلق مراكز دروس خصوصية شوارع يوسف الجندي وشنن ومحمد محمود، وفى حي الموسكي تم غسل شوارع الجيش والازهر وميدان العتبة ومحمد علي وأمام المسرح القومي ومدخل الجراج ورصيف حلاوة، وحي غرب تم تنظيم ندوة للوقاية من الامراض وكيفية اتباع الارشادات الطبية والصحية الوقائية وغلق مراكز الدروس الخصوصية.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر غلق الصالات والمراكز الرياضية "الجيم" تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات و كإجراء وقائى واحترازى ولمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا، ووجه المحافظ لنوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لغلق كافة المراكز الرياضية بالعاصمة حرصًا على الصحة العامة .

وأضاف محافظ القاهرة أنه خلال 24 ساعة من صدور توجيهات رئيس الوزراء بغلق السناتر التعليمية تمكنت المحافظة من غلق 350 مركز تعليمي ( سنتر ) بالعاصمة، مؤكدا أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كل هذه التدابير الاحترازية حفاظًا على أبنائنا من العدوى .

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