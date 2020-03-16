شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: كفاية حديث عن الدرجات.. نريد جيلا متعلما والقضية ليست ماذا سنحذف من المنهج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الحرب العالمية حاليا، حرب علمية وكل دولة تتسابق بعقول العلماء وليس "التريقة، و"الكوميكس" على مواقع التواصل الاجتماعي.

أضاف خلال مؤتمر المشروع الوطني للقراءة الذي أطلقته مؤسسة البحث العلمي الإماراتية في مصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بدون المنافسة المعرفية والعلمية سوف نخسر الكثير، وكنت أتمنى أن يكون لدينا علماء بيولوجي لابتكار علاج لفيروس كورونا الذي يعجز العالم عن مواجهته فلماذا لا تصنع مصر هذا الدواء؟.

أوضح الوزير موجها كلامه للطلاب وأولياء الأمور: كفاية حديث عن الدرجات، نحن نريد جيلا متعلما، القضية ليس قضية ماذا سوف نحذف من المنهج، بل ماذا سوف نضيف إلى المنهج لزيادة المعرفة.. هذا هو المهم إذا أردنا مواكبة العالم".