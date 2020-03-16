شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصادرة 1000 شيشة فى حملات لمنعها بمقاهى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت أحياء محافظة الجيزة حملات مكثفة على المقاهى لتطبيق قرار محافظ الجيزة بحظر الشيش على المقاهى والكافيهات ضمن خطة المحافظة لمواجهة كورونا، حيث تمكنت الحملات من مصادرة 1000 شيشة حتى الآن، بعد ساعتين من القرار بكافة الأحياء والمراكز.

كانت محافظة الجيزة اتخذت عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حيث قررت المحافظة حظر تواجد الشيش بالمقاهى والكافيتريات وحال مخالفة ذلك يتم ضبطها ومصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشأة المخالفة لتلك القرارات.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وأجهزة المرافق بتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظاً على سلامه المواطنين، كما وجه المحافظ باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من انعقاد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية.

كما وجه محافظ الجيزة بالتكثيف من تعليق الملصقات وإرشادات التوعية فى الاماكن العامة والجهات التابعة للمحافظة والمدارس والجامعات إضافة إلى المرور على المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من إجراءات التطهير والنظافة خلال فترة تعطيل الدراسة.

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واتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية أمنه للموظفين بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة .

كما قرر محافظ الجيزة إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.

وشملت قرارات محافظ الجيزة إخلاء مدينة الطلبة من جميع الطلبة والطالبات خلال فترة تعطيل الدراسة ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة بالغرف والمطابخ والحمامات وكذا إجراءات التطهير والنظافة لكافة المبانى خلال فترة تعطيل الدراسة.

وشدد محافظ الجيزة على تنظيم حملات يوميه لغلق كافة السناتر التعليمية واستقبال بلاغات المواطنين بشأن وجود أى سنتر ما زال يعمل وتوجيه حملات فورية للغلق.