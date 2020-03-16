شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: المشروع الوطنى للقراءة يشجع الطلاب وقريب مما كان يفعله الأجداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المشروع الوطنى للقراءة هدفه تشجيع الطلاب والمعلمين على استعادة الاهتمام بالقراءة والكتابة واكتساب المعرفة، وتنمية مهارات التعلم الذاتى والتفكير التحليلى والذى ياتى من مهارات القراءة والكتابة وخاصة اللغة العربية، موضحا أن مستوى الأجيال الحالية فى اللغة العربية ضعيف مقارنة بالأجيال السابقة وهو ما تستهدف الوزارة تغذيته فى مشروع التعليم الجديد وأيضا تعزيز الهوية المصرية لدى الطلاب، قائلاً: مشروع تحدى القراءة بدأ الإعداد له منذ فترة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال إطلاق المشروع الوطنى للقراءة، أن المشروع تتعامل فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع مؤسسة البحث العلمى، مشيرا إلى أن الثورة البشرية هى محور صناعة الحضارات وبناء اى دولة، مؤكدا أن الدولة التى تنتصر فى فيروس كورونا هى من تجد مصل ستربح علميا وماليا.

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