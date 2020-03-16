شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء للمواطنين: "أناشدكم الالتزام وعدم الاستخاف بفيروس كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مصطفى مدبولى، أن قرارات الحكومة المصرية تهدف إلى حماية المواطنين المصريين من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المواطن عليه دور ومسئولية: قائلآ: "عدم الاستهتار والاستخفاف بهذا الموضوع.. وكل مواطن ورب أسرة مسئول عن أسرته.. وعليه اتخاذ اجراءات لحماية أفراد أسرته".

وأضاف المهندس مصطفى مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أنه يناشد جموع المواطنين عدم الخروج لمنع أى فرصة لانتشار العدوى، مشددا على ضرورة أخذ الأمر بجدية خلال الاسبوعين المقبلين، من أجل الحفاظ على المصريين ومنع انتشار هذا الفيروس.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن كل القرارات التي اتخذتها الحكومة هدفها وهمها الأوحد بتوجيه من الرئيس السيسي بأن مفيش حاجة اسمها خسائر مالية وأهم شيء هو أرواح وصحة المصريين".

وأضاف رئيس الحكومة: "مفيش حاجة اسمها خسائر مالية وأهم حاجة بالنسبة لنا هو أرواح وصحة المصريين ربنا يسلم مصر ويحفظها من كل سوء، مؤكدا في مؤتمر صحفى أن القرارات "مش سهلة وصعبة وفيه قطاعات هتتحمل خسائر كتيرة وخسائر الشركات الوطنية تتجاوز 2.25 مليار جنيه لكن احنا كدولة نتحمل هذه القرارات علشان نقى المواطنين اى مخاطر محتملة من انتشار الوباء".

وتابع: "فرصة جيدة في ضوء كان بيحصل تراجع في كل الدول ولازم ناخد قرارتنا ونعطى الفرصة للقطاع السياحى والفنادق للتعقيم والتنظيف علشان نبقى جاهزين بمجرد عودة الحركة نكون جاهزين لاستقبال ضيوفنا في مصر".





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