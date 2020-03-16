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ألمانيا تقرر حظر التجمعات فى المساجد والكنائس بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز في نبأ عاجل، أن ألمانيا قررت حظر التجمعات فى المساجد والكنائس بسبب فيروس كورونا.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية نقلا عن مصادر حكومية إن وزارة النقل تعتزم وقف الرحلات من إيران والصين بهدف تحجيم انتشار فيروس كورونا، ويشهد البلدان انتشارا واسعا للفيروس، الذى ينتشر بسرعة أيضا فى أوروبا.

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وكانت السلطات الألمانية قد أعلنت غلق حدودها مع النمسا وفرنسا وسويسرا الاثنين مع انتشار فيروس كورونا، فى غضون ذلك شددت عدة مناطق ألمانية إجراءاتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فعمدت إلى إغلاق المسابح وصالات السينما والرياضة والنوادى، وفرضت على المطاعم مسافات متباعدة بين روادها، وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن ألمانيا مع تسجيلها 733 إصابة إضافية خلال يوم واحد، بات لديها الآن 3795 شخصا مصابين بفيروس (كورونا)، بينهم ثمانية توفوا.

وأشارت السلطات الألمانية إلى أنه يحظر حاليا خروج أي تجمع يضم أكثر من 50 شخصا، كما يجب أن توفر المطاعم مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين الطاولات، أما بالنسبة إلى المسابح وصالات ودور السينما والنوادي، فيتوجب أن تغلق كلها، وقد عمدت الشرطة إلى إغلاق عدد كبير منها.

وأضافت أنه تم تأجيل وإلغاء المناسبات الخاصة مثل حفلات الزفاف بمنطقة شليسويغ هولشتين بشمال شرق البلاد التي سجلت فيها 60 إصابة، كما تم حظر التعاملات في مدينة كولونيا الواقعة بولاية ريناني-دو-نور-ويستفالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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