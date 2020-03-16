شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: على استعداد لاجلاء أى مصرى يريد العودة قبل تعليق الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدنى، أن هناك لجنة طارئة منعقدة على مدار الساعة لمتابعة الأمور عن قرب، مؤكدا أن الدولة على أتم إستعداد لاجلاء أى مصرى يريد يالعودة لمصر قبل قرار تعليق الطيران.

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وقال "منار"، خلال موتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إنه بالرغم من أن خسائر القرار عالية ولكن صحة المصريين أهم.