شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: على استعداد لاجلاء أى مصرى يريد العودة قبل تعليق الطيران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدنى، أن هناك لجنة طارئة منعقدة على مدار الساعة لمتابعة الأمور عن قرب، مؤكدا أن الدولة على أتم إستعداد لاجلاء أى مصرى يريد يالعودة لمصر قبل قرار تعليق الطيران.
وقال "منار"، خلال موتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إنه بالرغم من أن خسائر القرار عالية ولكن صحة المصريين أهم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطيران: على استعداد لاجلاء أى مصرى يريد العودة قبل تعليق الطيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.