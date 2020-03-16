أخبار مصر

الحكومة تنفى شائعة أن مصر لديها 19ألف حالة إصابة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى شائعة أن مصر لديها 19ألف حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - * وزارة الصحة تكشف عدد المصابين حتي الآن بلغ 126 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخروجهم من مستشفي العزل

 

 

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول أن مصر لديها 19 ألف حالة من الإصابة بفيروس كورونا، حيث تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان والمحافظات المعنية، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدوا أنه لا صحة لإعلان حول أن مصر لديها 19 ألف حالة من الإصابة بفيروس كورونا.

 

Advertisements

وأكدت وزارة الصحة، علي الشفافية الكاملة في الإعلان عن أي حالات إصابة بالفيروس، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية التي أشادت منذ ساعات علي لسان ممثلها في لقاء علي قناة CNN بالطريقة التي تعاملت بها مصر مع فيروس كورونا ونجاحها في السيطرة علي معدلات انتشار الفيروس، نظراً لما تتمتع به من نظام مراقبة من أقوي الأنظمة في المنطقة.

 

وشددت وزارة الصحة، على أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتي يوم الأحد 15 مارس 2020، بلغ 126 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تنفى شائعة أن مصر لديها 19ألف حالة إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا