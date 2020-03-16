شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى شائعة أن مصر لديها 19ألف حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - * وزارة الصحة تكشف عدد المصابين حتي الآن بلغ 126 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخروجهم من مستشفي العزل القاهرة - بواسطة محمد صلاح - * وزارة الصحة تكشف عدد المصابين حتي الآن بلغ 126 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخروجهم من مستشفي العزل

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول أن مصر لديها 19 ألف حالة من الإصابة بفيروس كورونا، حيث تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان والمحافظات المعنية، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدوا أنه لا صحة لإعلان حول أن مصر لديها 19 ألف حالة من الإصابة بفيروس كورونا.

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وأكدت وزارة الصحة، علي الشفافية الكاملة في الإعلان عن أي حالات إصابة بالفيروس، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية التي أشادت منذ ساعات علي لسان ممثلها في لقاء علي قناة CNN بالطريقة التي تعاملت بها مصر مع فيروس كورونا ونجاحها في السيطرة علي معدلات انتشار الفيروس، نظراً لما تتمتع به من نظام مراقبة من أقوي الأنظمة في المنطقة.

وشددت وزارة الصحة، على أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتي يوم الأحد 15 مارس 2020، بلغ 126 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل.