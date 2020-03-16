صور.. الحكومة: توجيه الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يرفع الأسعار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل، وزير الإعلام إن هناك تكليف من رئيس الجمهورية بتقليل العاملين فى المصانع والمؤسسات الحكومية لمنع الاختلاط فى ضوء الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا . ونفى هيكل فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء وجود أى نيه لفرض حظر التجوال، أو نقص السلع، قائلا:"شائعات تروجها الجماعات الإرهابية"، مناشدا المصريين بأن ياخذوا الحقائق من البيانات الرسمية للحكومة . Advertisements وأضاف هيكل أن هناك توجيه لوزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه جشع التجار، وتوجيه للمحافظين باتخاذ الإجراءات الاحترازية.

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