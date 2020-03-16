شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 264 مركزا للدروس الخصوصية فى القليوبية ..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد مراكز الدروس الخصوصية التى أغلقتها شرطة القليوبية حتى الآن إلى 264 مركزا، من مراكز للدروس الخصوصية التى تم حصرهم على مستوى المحافظة، وتم غلق تلك المراكز خلال الساعات الماضية منذ صدور قرارات تعليق الدراسة حيث أطلقت مديرية أمن القليوبية حملة موسعة على مراكز الدروس الخصوصية شملت 16 مركزا بالمحافظة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الورزاء بغلق تلك المراكز.
وأوضحت مديرية أمن القليوبية أن الحملات مستمرة طوال فترة تعليق الدراسة على مستوى الـ 16 قسمًا ومركزًا على مستوى المحافظة من أجل سلامة الطلاب .
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أكد أنه طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين .
وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، ومنها مرحلة تفشى للوباء، مؤكدا أن عدد الإصابات بمصر خلال الفترة الماضية مقارنة بما يحدث فى الدول الأخرى .
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