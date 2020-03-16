شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير السياحة: رغم الخسائر التى سنتكبدها ولكن صحة المصريين أهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والاثار، إن قرار تعليق حركة الطيران حتى نهاية مارس مدروس بعناية، موضحا أنه سيتم خلال هذه الفترة تعقيم الفنادق والمنشآت السياحية .

وقال فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، إن الهدف من القرار هو حماية المصريين والأجانب أيضا، قائلا:"خسرنا فلوس كتير خاصة وأن عائد السياحة شهريا مليار دولار ولكن صحة المصريين أهم ".

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وأضاف أن طبيعة مصر من حيث تواجد المناطق الأثرية فى أماكن مفتوحة ووجود شمس ساطعة ستكون فى مقدمة الدول التى ستتخطى هذه الأزمة.