شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير السياحة: رغم الخسائر التى سنتكبدها ولكن صحة المصريين أهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والاثار، إن قرار تعليق حركة الطيران حتى نهاية مارس مدروس بعناية، موضحا أنه سيتم خلال هذه الفترة تعقيم الفنادق والمنشآت السياحية .
وقال فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، إن الهدف من القرار هو حماية المصريين والأجانب أيضا، قائلا:"خسرنا فلوس كتير خاصة وأن عائد السياحة شهريا مليار دولار ولكن صحة المصريين أهم ".
وأضاف أن طبيعة مصر من حيث تواجد المناطق الأثرية فى أماكن مفتوحة ووجود شمس ساطعة ستكون فى مقدمة الدول التى ستتخطى هذه الأزمة.
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