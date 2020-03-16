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شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: مصرع 6 عناصر إرهابية بحوزتهم أسلحة ومتفجرات بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي 6 عناصر إرهابية مصرعهم في استهداف لوكر إرهابي بمنطقة أبو شلة بشمال سيناء، حيث توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بمنزل تحت الإنشاء بطريق أبو شلة المتفرع من الطريق الساحلي ببئر العبد في شمال سيناء، واتخاذه وكراً لهم ومركز للإنطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.
وتم استهداف منطقة اختباء العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق الرصاص مما أسفر عن مصرع 6 عناصر وعثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية، وعبوات متفجرة، وتم تقنين الإجراءات.
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