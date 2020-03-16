أخبار مصر

المتحدث العسكرى ينفى قيام مروحيات عسكرية برش مبيدات ضد كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكرى ينفى قيام مروحيات عسكرية برش مبيدات ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام مروحيات عسكرية برش مبيدات ضد فيروس كورونا على كافة محافظات الجمهورية، والتأكيد على أن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى هى المصدر الرسمى الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.

 

Advertisements

وأكد المتحدث العسكري، علي مواصلة القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة إستعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد وإتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى .

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث العسكرى ينفى قيام مروحيات عسكرية برش مبيدات ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا