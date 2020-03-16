شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكرى ينفى قيام مروحيات عسكرية برش مبيدات ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام مروحيات عسكرية برش مبيدات ضد فيروس كورونا على كافة محافظات الجمهورية، والتأكيد على أن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى هى المصدر الرسمى الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.
وأكد المتحدث العسكري، علي مواصلة القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة إستعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد وإتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى .
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