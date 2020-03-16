شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر: حصر الوفود السياحية وبدء إجراءات مغادرتهم تنفيذا لقرار وقف الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية ووكالات السفر، أن الشركات ستبدأ التنسيق الفورى مع منظمى الرحلات الاجانب فى الخارج لايقاف وصول أى مجموعات سياحية كانت من المفترض وصولها خلال الأيام القادمة، وكذلك الترتيب معهم لمغادرة الوفود المتواجدة حاليا بمصر وذلك التزاما بقرار رئيس الوزراء بتعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية بداية من الخميس المقبل.

وأوضح الشاعر لـ"الخليج 365" أنه مع هذا القرار الذى يحمى ويحافظ على صحة المصريين، والتى تعتبر أولوية لجميع أجهزة الدولة، منوها إلى أن الأحداث الراهنة مؤقتة وستزول قريبا، وستعود السياحة لازدهارها مرة آخرى، وتوقع الشاعر أن تستمر تلك الأزمة لمدة أقصاها شهرا، وبعدها ستعود الأمور لطبيعتها، بل وستشهد السياحة المصرية إقبالا غير مسبوق فهى لها مميزات عدة أهمها جوها المعتدل، مشيرا إلى أنها فترة قصيرة ولا تدعوا إلى القلق.

ونوه الشاعر إلى أن غرفة الشركات السياحية ستبدأ التنسيق مع أعضائها فورا لتنفيذ قرار رئيس الوزراء، حيث سيبدأ حصر الافواج السياحية المتواجدة بمصر والأعداد بالكامل وتنسيق جدول لمغادرتهم تباعا على مدار الاسبوع وحتى الخميس المقبل بالتعاون مع منظمى الرحلات الاجانب، لافتا إلى أنه جارى إبلاغهم بعدم استقبال وفود جديدة خلال الفترة المحددة والتى ستنتهى فى 31 مارس الجارى.

وقال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تعليق حركة الطيران فى كل المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس القادم، موضحا أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 مارس المقبل، وأن الهدف من هذا القرار منع انتشار فيروس كورونا.