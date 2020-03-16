شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل، وزير الإعلام إن عدد الإصابات بكورونا حتى الآن 150 حالة منهم 80 حالة مصرية، موضحا أن قرار تعليق حركة الطيران هدفه الحفاظ على صحة المصريين . Advertisements وقال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن قرار تعليق الدراسة للحفاظ على صحة المصريين ولا يجوز أن يأخذه المصريين بإستهتار ويبدأ فى الخروج حتى لا يحدث كارثة.

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