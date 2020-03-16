شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: السياح المتواجدون في مصر مستمرون في برامجهم السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، في مؤتمره الصحفي، أن المجموعات السياحية الموجودة في مصر لن تتأثر برامجها بتعليق الطيران، وسيسمح لهم بالاستمرار في برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم حتى بعد بدء تنفيذ قرار تعليق الطيران.

وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس المقبل، وأضاف في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 مارس المقبل، وأن الهدف من هذا القرار منع انتشار فيروس كورونا.