شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المصابين بـ«كورونا» في مصر لـ150 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال أسامة هيكل، وزير الإعلام إن عدد الإصابات بكورونا حتى الآن 150 حالة منهم 80 حالة مصرية، وأضاف أن قرار تعليق حركة الطيران هدفه الحفاظ على صحة المصريين.

وتابع في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن قرار تعليق الدراسة للحفاظ على صحة المصريين ولا يجوز أن يأخذه المصريين بإستهتار ويبدأ في الخروج حتى لا يحدث كارثة.

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