شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يقرر العمل بـ«نصف طاقته» لمدة أسبوعين (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس النواب «العمل بالأمانة العامة للمجلس بالتبادل والتناوب بنصف طاقة العاملين، على أن تكون الأولوية في الراحات للسيدات وخاصة الحاضنات للأطفال أقل من 12 سنة، وذلك لمدة أسبوعين اعتباراً من الثلاثاء 17 من مارس 2020».

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وقال المجلس في بيان، الإثنين، إنه «في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة بصفة عامة ومجلس النواب بصفة خاصة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وحرصاً من الدكتور رئيس المجلس على صحة وسلامة العاملين، والمستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب».

وأضاف المجلس أن «يوم العمل سيبدأ في موعده المعتاد، وأن يكون موعد الانصراف خلال مدة الأسبوعين المشار إليها في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، موضحا أن هذه التعليمات لن يخضع لها العاملون بالقطاع الطبي، كما سيحدد الفئات الأخرى المستثناة من هذه التعليمات».

كان المجلس قرر تعليق جميع الزيارات الخاصة بنشر الثقافة البرلمانية سواء كان الزائرين من طلاب الجامعات أو المدارس أو عموم المواطنين، إلى مقر المجلس لحين إشعار آخر، وذلك في ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد.