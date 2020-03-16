شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بحل مشاكل المتضررين من مياه الأمطار في قري بحر البقر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الاثنين، اجتماعا موسعا مع المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ومحمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس علاء عفيفي، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبدالمنعم، وكيل وزارة الصرف بالشرقية، والمهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق والنقل، وعلي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة الحسينية، بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات.

وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشاكل قري بحر البقر بمركز ومدينة الحسينية، والتي تعرضت لسقوط أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، مما أدي إلى ارتفاع منسوب المياه بمنطقة الكيلو 43 على مصرف بحر البقر، وحدوث قطع بالجسر بالكيلو 46.500، بسبب طبيعة التربة الرملية ترتب عليه إغراق الأراضي الزراعية، ووصول المياه للمنازل المجاورة للمصرف.

ووجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، بمتابعة تشغيل الماكينات الخاصة بسحب المياه من مصرف بحر البقر، حتي تصل إلى المنسوب الطبيعي الذي لا يسبب أي أضرار للمواطنين وممتلكاتهم، مشيراً إلى ضرورة تكليف أحدى الشركات العاملة لدي قطاع الري، لتدعيم الجسر الفاصل بين مصرف بحر البقر، والجنابية اليمني واليسرى للحفاظ على المباني والأراضي الزراعية.

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وخلال الاجتماع كلف محافظ الشرقية، وكيل وزارة الزراعة، بحصر الأراضي الزراعية المتضررة من إرتفاع منسوب المياه وسقوط الأمطار بقري بحر البقر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين طبقا للقانون.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الحسينية، لإجراء المعاينة على الطبيعة للمنازل المتضررة جراء السيول، للبدء فورا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدات المالية وأعمال الصيانة والترميم.

وأمر المحافظ، مدير مديرية الطرق، بالتنسيق مع رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري، بالبدء فورا في اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتأمين كوبري المشاة الرابط بين قري أبوشميس والحسينية، لحين البدء في أعمال الإحلال والتجديد من قبل هيئة الصرف.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، لإنجاز الأعمال ورفع كافة الآثار المترتبة على سوء الأحوال الجوية، وظروف الطقس السيئ الذي تعرضت له مدن المحافظة، خلال الأيام الماضية وعودة الحياة لطبيعتها.