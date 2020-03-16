شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: غلق 23 مركزًا للدروس الخصوصية و4 حضانات أطفال لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن إغلاق 23 مركزًا للدروس الخصوصية، و4 حضانات أطفال، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات الملحية لمراكز طما، وحي شرق، وجهينة بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية بعد قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح محافظ سوهاج أنه تم غلق عدد 6 مراكز للدروس الخصوصية خلال حملة مكبرة بمركز ومدينة طما، مشيرًا إلى تشميع عدد 13 مركزًا آخرين بحي شرق سوهاج، بالإضافة إلى إغلاق عدد 4 مراكز، وعدد 4 حضانات أطفال بمركز ومدينة جهينة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

غلق مركزا للدروس الخصوصية وحضانات أطفال لمواجهة «كورونا» في سوهاج

غلق مركزا للدروس الخصوصية وحضانات أطفال لمواجهة «كورونا» في سوهاج