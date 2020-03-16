شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية لـ«النواب»: «مش هنخلي حد فاسد عندنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن جميع المحافظات تعاني من نقص في مهندسي الإدارات الهندسية في جميع التخصصات.

وأضاف «شعراوي» خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الإثنين، أن الوزارة ستقوم خلال الـ ٧٢ ساعة القادمة بالتواصل مع كافة المحافظين لإعداد حصر كامل لتقديمه إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بالعجز في المهندسين واحتياجات كل محافظة.

حضر الاجتماع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والمهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة وعدد من الوكلاء وأعضاء اللجنة ومن بينهم النائبان محمد الحسيني ويسري الأسيوطي والذي ناقش تأخر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة وخاصة في حي بولاق الدكرور بالجيزة وحي عين شمس بالقاهرة والتي من شأنها تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين واستصدار تراخيص البناء وتطبيق أعمال الرقابة على المخالفات.

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وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تحاول بقدر الإمكان التغلب على هذه المشكلة بالعمل على تقليل الوقت واختصاره فيما يخص استخراج التراخيص في بعض المحافظات وعلي رأسها محافظتي قنا وسوهاج بالتعاون مع البنك الدولي، مضيفاً انه تم إصدار دليل لاستخراج التراخيص على مستوي المحافظتين وندرس تعميمه في باقي محافظات الجمهورية حيث نجح الدليل في تقليل المدة الخاصة باستخراج التراخيص إلى نسبة حوالي ما بين ٣٧٪؜ إلى ٤٥ ٪؜ بشهادة البنك الدولي.

وقال شعراوي إن حوالي ٥٤٪؜ من الجهاز الإداري بالدولة في المحليات وهناك نقص كل المحافظات في عدد المهندسين مما تسبب في حدوث بعض المخالفات والتي تتعامل معها الوزارة بكل حزم وحسم وتحيل ما ترصده إلى الجهات المختصة والنيابة الادارية .

وتابع: «جميع المحافظات تحتاج إلى ما يقرب من ٢٧٨٢ مهندسا على مستوي الجمهورية، وهو ما يحتاج موافقات من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة المالية واتخاذ بعض الإجراءات الادارية الأخرى، وستكون تكلفة ذلك المالية أكثر من ١٥٠ مليون جنيه سنويًا»، مؤكدًا أن «الوزارة والمحافظات لم تقف مكتوفي الأيدي تجاه نقص المهندسين ونحاول مع المحافظات توفير بعض الموارد الذاتية للتعاقد مع بعض المهندسين لسد العجز».

وشدد الوزير على ضرورة أن «يقوم رؤساء الأحياء والمدن بالمهام الخاصة بهم لمتابعة عمل الإدارات الهندسية وعدم الجلوس في المكاتب وتركهم وعدم مراجعة أعمالهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة اَي مخالفات»، مضيفًا: «اللي عنده حد فاسد في أي مكان في المحافظات يحوله فورًا للنيابة الإدارية والجهات الرقابية المعنية.. واحنا مش هنخلي حد فاسد في المحليات».

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن «القيادات التي سيتم تعيينها في الإدارة المحلية خلال الفترة القادمة ستستمع بالكفاءة المطلوبة والنزاهة، وتم إجراء اختبارات كثيرة لهم، ومن بينها الأكاديمية الوطنية للتدريب بعد موافقة القيادة السياسية، ومرورهم على لجنة القيادات بحضور ٦ محافظين وعدد من المختصين».