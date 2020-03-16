شكرا لقرائتكم خبر عن «محلية النواب» تشكر الحكومة على إدارتها لأزمة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، بتعاملة الحكومة مع أزمة الأمطار التي شهدتها مصر قبل أيام، حيث وجه رئيس اللجنة الشكر للدولة المصرية على حسن التعامل مع موجة التغيرات المناخية الأخيرة، قائلا: «الدولة بجميع أجهزتها بذلت جهودًا كبيرة».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الاثنين، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني بشأن تأخر الجهاز المركزي في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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وقال «السجيني»، إن قيادات المحليات تواجدت في الشارع للتصدي للكميات الكبيرة من الأمطار، ولفت إلى أن عدد من النواب تعاقدوا على نفقتهم الخاصة مع شركات لتوفير سيارات لشفط المياه.

وتابع: «هناك بعض النواب من ذوي القدرات المالية تعاقدوا مع بعض الشركات الخاصة من أجل توفير سيارات للكسح وشفط مياه الأمطار، وهذا يأتي في إطار الدور المجتمعي ودور منظمات المجتمع المدني».

وأشاد السجيني خلال الاجتماع، بدور القوات المسلحة ورجال الشرطة ووزارات الكهرباء والإدارة المحلية والإسكان، في التعامل مع تلك الأزمة.

فيما وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الشكر للقيادة السياسية على ما اعتبره حسن إدارة للأزمة المتمثلة في هطول كميات كبيرة من الأمطار يومي الخميس والجمعة الماضيين، وكذلك لرجال القوات المسلحة والشرطة على تواجدهم في الشوارع خلال تلك الأزمة، والشعب المصري على التزامه بتعليمات الحكومة في هذا الشأن.