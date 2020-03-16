شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم المرأة المصرية.. تعرف على جهود الدولة لدعمها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتفل العالم اليوم، الاثنين 16 مارس، بيوم المرأة المصرية، ويأتي الاحتفال بهذا اليوم على إثر، خروج أكثر من 300 سيدة بقيادة هدي شعراوي، لأول مرة للنضال ضد الاستعمار، وسقوط مجموعة من الشهيدات المصريات هن حميدة خليل، نعيمة عبد الحميد، فاطمة محمود، نعمات محمد، حميدة سليمان، يمنى صبيح.

وفى 16 مارس من عام 1956 حصلت المرأة المصرية على حق الانتخاب والترشيح، بفعل دستور 1956، بناء على مطالب التي ناضلت المرأة المصرية من أجلها.

فأصبحت المرأة أساس المجتمع وشريك في صنع القرار، في الحياة السياسية والاجتماعية، فتحرص الدولة على الاحتفال بها ودعمها، ومن أبرز جهود الدولة لدعم المرأة المصرية:

- تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة بداء من الفصل التشريعي القادم.

- إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

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- صدور برامج التوعية والتدريب لإقامة مشروعات صغيرة ونشر ثقافة الشمول المالى لعدم الرائدات الريفيات.

- مناهضة العنف ضد المرأة.

- دعم مكتب شكاوى المرأة لاستقبال الشكاوى والمشورات القانونية ورفع الوعي القانوني للمرأة.

- مناهضة ختان الإناث بوضع الاستراتيجية القومية المناهضة لختان الإناث.

- مكافحة العنف ضد المرأة، والسماح بتكافؤ الفرص.

- تفعيل استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، ودعم النساء من أصحاب الهمم، حيث تم تخصيص محور خاص لها في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 يتناول تمكينها على جميع الأصعدة.