شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات الأولية في انتخابات المحامين «عطية» يتقدم على «عاشور» بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت المؤشرات الأولية لانتخابات المحامين عن تقدم المرشح رجائي عطية، المرشح على منصب النقيب على المرشح سامح عاشور، في عدد من المحافظات.

في السويس، أظهرت المؤشرات الأولية حصول المرشح رجائي عطية، وعقب فرز أصوات المحامين في انتخابات النقابة العامة على نسبة 70% من إجمالي الأصوات الصحيحة لمقعد النقيب. وذكر مصدر مسؤول في النقابة أن «عطية» المرشح لمقعد النقيب حصل على 534 صوتًا، بينما حصل سامح عاشور، نقيب المحامين على 288 صوتًا، بفارق 246

بينهما.

وتواصل اللجنة المشرفة على الانتخابات، فرز أصوات المرشحين بمقاعد مجلس الإدارة، والبالغ عددهم 95 مرشحًا. وكانت انتخابات نقابة المحامين في السويس، شهدت إقبال متوسط على المشاركة، وتبلغ القوى التصويتية لمحامين السويس 1551 محاميًا.

وتجرى الانتخابات على منصب النقيب وعضوية المجلس بواقع 25 عضو ممثلين لمحاكم الاستئناف الثمانية في مصر، و3 أعضاء لمقاعد قطاع الأعمال والإدارات القانونية، ومقعد النقيب.

وخصصت النقابة في السويس 3 لجان الأول لمحامي دائرة السويس، والثانية لمحامي الأربعين، والأخيرة لدوائر فيصل والجناين وعتاقة، ومقارهم داخل مقر النقابة بشارع الجلاء في قاعة الأعضاء، ومعهد المحاماة والدور الأرضي.

ومن بين المرشحين على مقاعد مجلس الإدارة، مجدي سخا عضو المجلس وكيل النقابة العامة، وسعيد حسن نقيب المحامين في السويس، وذلك عن دائرة استئناف الإسماعيلية التي تمثل 8 أعضاء بمجلس النقابة.

وفي المنيا، أعلن المستشار خيري معوض، رئيس اللجنة، نتيجة عمليات فرز الأصوات داخل 15 لجنة انتخابية، بلغ عدد الحاضرين 3019 عضوًا، بنسبة حضور 52% وحصل محمد رجائي عطية على 1489 صوتًا، بينما حصل منافسه سامح عاشور على 1381 صوتًا بفارق 108 صوتًا.

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وقال المستشار خيري معوض، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالمحافظة، ان عمليات الفرز تمت حتى الساعات الأولي من الصباح وان عمليات الرصد النهائي مازالت مستمرة لإعلان النتيجة النهائية من خلال اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالقاهرة.

وأجريت الانتخابات داخل 15 لجنة انتخابية من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، حيث بلغت نسبة المشاركة 52% من عدد المدعوين البالغ عددهم 5700 صوتا.

وفى شمال سيناء، أعلن المستشار محمد عبدالحافظ، رئيس اللجنة العامة لانتخابات نقابة المحامين بشمال سيناء، أن 180 محاميًا ومحامية أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي جرت بمقر النقابة الفرعية للمحامين بمدينة العريش، من إجمالي عدد المحامين الذين لهم حق التصويت وعددهم 433 محاميًا ومحامية.

وأضاف عبدالحافظ، أنه بالنسبة لصندوق أصوات النقيب بلغ عدد الأصوات الصحيحة 176 صوتًا، والباطلة 4 أصوات، حيث حصل المرشح سامح عاشور على

107 أصوات، وحصل المرشح رجائي عطية على 66 صوتًا، وحصل كلا من المرشحين محمد رجب البرديسي ونجلاء الإمام على صوت لكل منهما.

وأشار عبدالحافظ، إلى أنه بالنسبة لصندوق أصوات عضوية مجلس الإدارة القانونية، بلغ عدد الأصوات الصحيحة 171 صوتًا، والباطلة 9 أصوات، حيث حصل المرشح على الصغير على 143 صوتًا والمرشح عصام حطب على 120 صوتًا والمرشح محمد القطيطي على 114 صوتًا، بينما حصل باقي المرشحين على باقي

الأصوات الصحيحة.

وأوضح عبدالحافظ، أنه بالنسبة إلى صندوق أصوات عضوية مجلس الإدارة عن محاكم الاستئناف، بلغ عدد الأصوات الصحيحة 148 صوتًا والباطلة 32 صوتًا، وحصلت سميرة الهرش على 136 صوتا، وراشد الجندي، على 131 صوتًا، ويحي التوني على 121 صوتًا، وعادل عفيفي على 109 أصوات، ومحمد نجيب على 120 صوتًا، ومحمد عبدالوهاب على 100 صوتًا، بينما حصل باقي المرشحين على باقي الأصوات الصحيحة.

من جانبه، أكد ممدوح العيادي، نقيب المحامين في شمال سيناء، أن الانتخابات جرت على منصب النقيب العام، والتي ترشح فيها ١٨ مرشحًا، يتم اختيار أحدهم، وعدد ١٦٢ مرشحًا على مجلس النقابة، يتم اختيار ٢٥ مرشحًا منهم، و١٦ مرشحًا بالإدارات القانونية للقطاع العام، يتم اختيار ٣ من بينهم.

وأضاف أن من بين المرشحين لمجلس النقابة مرشحين من شمال سيناء، وهما راشد الجندي، وسميره الهرش، وترشحا ضمن المرشحين عن محكمة استئناف الإسماعيلية حيث حصلا على أعلى الأصوات.