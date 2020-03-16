القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة في التغلب على آثار الأمطار.. وتقدم الدعم للمتضررين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتخفيف الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية على أبناء الشعب المصرى في المناطق الأكثر تضررًا.

أصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للقيام بمعاونة أجهزة الدولة في رفع الآثار الناتجة عن موجة الطقس السىء التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية ودفع عربات وماكينات شفط المياه المجهزة للمساهمة في تنفيذ أعمال الإغاثة للطرق المتضررة بمناطق عدة منها مصر الجديدة وطريق الأوتوستراد ونفق العروبة بصلاح سالم، وطريق السويس ومداخل مدن الرحاب ومدينتى من خلال دفع أطقم الإغاثة بطاقة 35 طاقم إغاثة و64 عربة كاسحة للمياه.

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وتضمنت الأوامر قيام هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز وإعداد مساعدات للمتضررين تشمل جميع الإحتياجات من البطاطين والمواد الغذائية وتوزيعها لعدد 5000 أسرة من المتضررين بمناطق الصف بالجيزة ومنطقة الزرايب بمدينة 15 مايو بحلوان.

من جانبهم، أعرب المواطنين عن عميق شكرهم للقوات المسلحة على سرعة استجابتها في تقديم المساعدات المختلفة لهم ولأسرهم، مؤكدين على ثقتهم التامة بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة لدعم أبناء وطنهم الغالى في مواجهة الأزمات والكوارث.

وقامت عناصر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدفع 34 معدة هندسية في قرية الديسمى مركز الصف بالجيزة لرفع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وإعادة تأهيل أحد الجسور المنهارة بالمنطقة، فضلاً على أعمال شفط المياه.

يأتي ذلك إنطلاقا من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين واستمرارًا لجهودها الإنسانية في تقديم الدعم والمساعدات العاجلة للمواطنين والتخفيف من آثار الأزمة التي تعرضوا لها خاصة في المناطق الأكثر تضررًا.

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على الآثار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على الآثار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على الآثار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية