شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يحذر من الانسياق وراء ما نشرته «الجارديان» عن المصابين بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وسائل الإعلام من الانسياق وراء الشائعات التي بثتها صحيفة الجارديان البريطانية والتي شملت مزاعم حول أعداد المصريين المصابين بفيرس كورونا.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس في تصريح له إن ما نشرته الصحيفة البريطانية مجرد تقديرات وبيانات عشوائية تفتقر إلى الدقة والمصداقية وتثير الشكوك حول المعايير التي تعمل بها هذه الصحيفة العريقة والتي زعمت أن إصابات كورونا تصل إلى عشرات الآلاف في مصر.

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وأضاف المصدر أن تقرير الجارديان ملىء بالأكاذيب والتضارب، فتارة يثمن الأرقام التي يصفها بالدقيقة وتصدرها وزارة الصحة المصرية، وتارة أخرى يفبرك تقديرات جزافية لا تستند إلى مصادر أو بيانات رسمية بالإضافة إلى عدم معقوليتها، كما انها تخالف تماما التقارير اليومية الصادرة عن مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر.

وتابع المصدر «يرى المجلس أن التقارير التي تروجها الجارديان هدفها إثارة الفزع والرعب، كما أنها تدس السم في العسل، ويدعو المجلس وسائل الإعلام إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه الأكاذيب».

كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام مخاطبة القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإليكترونية للاستمرار في عرض الأساليب الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة بشأن مواجهة فيرس كورونا. كما طالب المجلس القنوات الفضائية ووسائل الإعلام بالالتزام بنشر الانفوجراف والاحصائيات والرسوم البيانية الصادرة عن وزارة الصحة.